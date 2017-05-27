電價確定檢討 反映燃料10月恐得漲

電價確定10月檢討。經濟部表示，新電價公式將於7月底前公告，10月份可啟動今年電價調整機制。台電方面已預計在公告後提出電價調整方案，由於燃料價格對比去年走升明顯，預估10月電價將調漲。

《電業法》1月通過後，舊電價公式失效，因此今年4月份電價沒有調整，不過現在新電價公式即將出爐。經濟部能源局長林全能昨宣示，7月份新公式就會公告，如各界沒有意見，可以趕10月前召開電價審議會，審議台電提出的電價調整方案。

台電方面，預計經濟部公告後就會擬出電價調整版本，先報主管機關驗證，再修正精細版本送電價審議會。最關鍵的燃料成本中，燃煤、燃氣與燃油都比去年上漲，尤其是煤價上漲3成最多。

台電表示，前4個月光採購燃料就虧損54億，加上今年核能發電量大為減少，需用較貴的燃氣取代，這也會墊高電價成本。目前看來，10月電價是要調漲的。至於漲幅多少，目前還很難說，也取決於下半年燃料走勢預估。不過林全能認為，油價上漲只是短暫的，搞不好到時電價可以打平，未必要漲。

經濟部研擬中的新電價公式，內容與舊版本差距不大。林全能指出，未來電價仍傾向一年兩調，分別在4月與10月各一次，以避免一年只調一次變動較大。最重要的漲跌幅上下限方面，預計也將維持上下各3%，也就是一年漲價與降價都不能超過6%。

攸關10月電價漲不漲價的另一關鍵，在於「電價平穩基金」如何運用。台電現在已提存超額盈餘501.5億到基金內，電價審議會可依據法規運用這筆錢平抑電價。但目前電價平穩基金運用管理辦法尚未出爐，是否可以全部打平上漲電價，還是部份平抑，尚未可知。

(中時)