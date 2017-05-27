台北市家禽批發市場雞隻 確診為H5N2禽流感

台北市又傳禽流感案例！台北市動保處說明，5月27日接獲淡水家畜衛生試驗所通報，25日凌晨台北市家禽批發市場屠檢獸醫師通報疑似案例，送檢確診為H5N2亞型禽流感病毒。當日凍存稽留之同批18件屠體判定廢棄，並將全數化製銷毀，以防堵病毒擴散。

25日凌晨，台北市家禽批發市場通報1批家禽屠宰檢查異常，來自雲林縣養禽場之1950隻紅羽土雞，於屠宰時發現1隻出現雙腳腳脛潮紅，及內臟出血灶等疑似禽流感症狀。

屠檢獸醫師於屠後檢查發現後，即刻通報防檢局基隆分局及台北市動保處，由動保處防疫人員採樣送檢。現場扣留同批21隻雞屠體，採樣3隻送家畜衛生試驗所檢驗，其餘18隻凍存，並通知各縣市動物防疫單位回溯來源場進行後續追蹤調查。

27日家衛所檢驗報告結果顯示為H5N2亞型禽流感病毒。凍存18隻屠體判定廢棄，將送化製處理，並加強北市家禽批發市場清潔消毒並停止屠宰淨空24小時等生物安全強化措施。

動保處呼籲，時近夏令季節，禽流感病毒的傳播將趨緩，然零星案例難以避免，然屠檢獸醫師與各縣市動物防疫人員仍會嚴格把關，保障人民吃的安全。民眾除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃的安心。

(中時)