向妹妹證明「有勇氣就做得到」 男持刀要店員報搶劫
38歲無業劉姓男子，日前前往中華路某家賣場，在結帳櫃台拋出1把美工刀，並對王姓女店員表示：「我要搶劫，你可以幫我報案嗎？」被嚇到的店員立刻報警，警方到場逮捕劉時，劉竟表示，他是為了向妹妹證明「有勇氣、有毅力，想做的事一定做的到！」所以才會示範怎麼搶劫，劉說得振振有詞，竟還強調：「你們一定要寫進筆錄裡，這樣我妹才會相信！」警方聽了都十分傻眼。
萬華警方接獲店員報案，表示中華路某賣場，1名男子拿美工刀表示要搶劫，警方到場時，劉男未有任何抵抗，表情竟還十分高興，隨後就被帶回警局。
劉向警方表示，他是為了激勵妹妹，才會來行搶，還說他第一時間就要店員報警，但對方不為所動，他才會把刀子丟到結帳櫃台，由於劉的行動並未構成搶奪，警方偵訊後，依恐嚇罪將他移送法辦。
(中時)
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