魯班公2524年誕辰 林佳龍贈「技藝祖師」匾額

市長林佳龍頒贈「技藝祖師」匾額。（陳淑娥攝）

市長林佳龍等人擔任主祭官。（陳淑娥攝）

擁有240餘年歷史的東勢巧聖仙師廟，為全台主祀魯班公的開基祖廟，27日依傳統儀節舉行魯班公2524年誕辰活動，市長林佳龍擔任主祭官並頒贈「技藝祖師」匾額，希望發揚工匠技藝，提升台中市技職教育。

林佳龍表示，巧聖先師開基祖廟又稱「匠館」、位於東勢區，是全台最早奉祀魯班公的開基祖廟，現已分靈全世界，市府去年首次舉辦巧聖仙師文化祭，獲得行政院客委會肯定，列入12大客庄節慶，今年更結合技職教育、建築、土木、泥作、漆工藝等產業，辦理為期一個多月系列活動。

林佳龍指出，2018年世界花卉博覽會即將登場，巧聖仙師文化祭結合花博元素，辦理論壇、博覽會及大師達人選拔表揚及各種生活藝術展。獻禮結束後，林佳龍頒贈「技藝祖師」匾額，廟方也發放限量500份巧聖仙師紀念幣，讓民眾感受先人智慧。

另外，巧聖仙師祖廟前牌樓兩側涼亭與階梯，3D彩繪藝術創作已完工，內容以魯班公所發明墨斗、魯班尺、斧頭、刨刀、鋸子等器具為構想，結合當地產業發展與民眾信仰為創作主題，以3D多視角施作手法，從階梯往下或往下看，均呈現不同文化主題與在地故事。

客委會昨日也舉辦「巧聖仙師遶境暨魯班工具模組遊街活動」，60多台車、500多人參與，車上載著各式各樣大型魯班工具模組相當吸睛，周圍的木雕攤位特色十足，勵林文創等木雕品吸引許多民眾駐足觀看，一系列活動顯得熱鬧非凡。

(中時)