陸委會再次抗議 促陸方儘速同意家屬探視李明哲
前民進黨工李明哲被依照「顛覆國家政權罪」遭大陸逮捕，行政院大陸委員會今天（27日）下午表示，對於大陸在事件發生後，始終未能明確回應我方要求有關部門儘速公布本案具體事證、儘速同意家屬進行探視、儘速依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議進行通報等訴求，我方要再次表達嚴正抗議和不滿。
陸委會強調，依大陸逮捕羈押的相關規定，李明哲家屬有權提出探視，依據協議，中國大陸有關部門也有提供便利的責任。政府仍將持續透過陸委會與國臺辦、海基會與海協會及兩岸協議的管道來傳達訊息，要求陸方儘速同意安排家屬探視，這是家屬應有的權益與基本的人道關懷。
陸委會重申，涉及人民基本權利與人身安全的事件，兩岸都應最優先處理，大陸處理李明哲案，應給予當事人正當法律程序保障，基於人道考量應同意家屬探視，才符合普世人權價值。
陸委會表示，國際社會已共同關注陸方的人權狀況與李明哲案，陸委會要再度呼籲陸方，須嚴肅看待本案將嚴重影響台灣人民對陸方的觀感與評價，應保障李明哲先生各項合法權益，並讓其早日平安返台。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。