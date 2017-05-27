首屆「祿公獎」頒獎 表揚傑出林氏裔孫

台中市南區國家3級古蹟「林氏宗廟」，頒發首屆「祿公獎」表揚傑出林氏裔孫，由台中林氏宗廟董事長林柏榕（左四）頒獎。(馬瑞君攝）

台中市南區國家3級古蹟「林氏宗廟」，為激勵林氏後裔向上精神，今天頒發首屆「祿公獎」表揚傑出林氏裔孫，分為博士及5大領域，共24人獲獎。台中林氏宗廟董事長林柏榕表示，繼祿公獎之後，將再舉辦全國性的「比干獎」表揚盛事， 每人獎金高達30萬元，下月15日起受理報名甄選。

此次獲祿公獎表揚者中，有傑出教育者及第2、3屆台中市長林金標孫女林月雲、國內木材科學與設計應用教授及第6屆台中市長林澄秋孫子林曉洪，以及國際傑出鋼琴演奏家、國內唯一受聘加拿大多倫多皇家音樂學院主考官林雅瑢等人。

首屆祿公獎共有24位人得獎，其中獲頒博士傑出裔孫有：林月雲、林宜柏、林曉洪、林安德、林育鴻、林益永、黃玉菁、林士彥、林崇賢、林棟樑、林雅瑢、林慶峰、林慶弧、林麗玉、陳靜宜、林慶政、林溢泓等17位博士。

另外，獲得科學、藝文、醫學、創新、公益五大領域的傑出裔孫有：林琮益、林芳澤、林容瑩、林子瑋、林勝雄、林恒儀、林大卿等7人。每人獲得獎金2萬元整及祿公獎證書及紀念品等。

曾任台中市3屆市長的林氏宗廟董事長林柏榕，以「飲水思源、忠孝傳家」傳達林家宗旨，他表示，林氏祖先原在河南，由祿公從福建來到台灣，為獎勵各領域傑出林氏裔孫，特頒發24位受獎者獎金、祿公獎證書及紀念品一份。

林柏榕說，雖然獎金不多但因為祖廟有史以來首屆頒發，意義相當重大，也盼首屆得獎者能擔任下屆評選委員，一同將祿公獎的精神延續下去。

林柏榕也宣布舉辦全國性的「比干獎」，下月15日起開放報名甄選，區分為：公益服務、產業創新、學術成就、文化藝術、醫學濟世等5大類別獎項，只要年滿20歲設籍於中華民國的林姓裔孫皆可報名。

(中時)