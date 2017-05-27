東海畢業典禮 劉金標勉勵「繼續當自己」

東海大學畢業生穿上新的畢業服、手提畢業福袋小書包，開心合影。（林欣儀攝）

東海大學畢業典禮27日登場，邀請巨大集團創辦人劉金標參加，他特別勉勵畢業生「要繼續當自己」，才可以立足台灣、放眼世界。而今年東海大學也特別換上全新的「教堂畢業袍」，並贈送畢業生「畢業福袋小書包」，期許他們背著夢想、迎向未來。

穿上全新的畢業服，衣服上顯示著東海大學特有的教堂圖案，手上還背著鮮黃色小書包，畢業生們帶著歡喜又忐忑的心參加畢業典禮。東海大學校長王茂駿期許，在未來遇到艱難或挑戰時，應檢視心中的羅盤，確認自己站的位置是對的，並將挫折當良師、將絆腳石變成踏腳石，就可以進入新境界。

劉金標則說，自己不是認真念書的好學生，學歷不佳，只好往創業的路前進、向社會學習，而社會是念不完、學不完的超級大學，創業過程中跌跌撞撞，在學習中經營、經營中學習，堅持走自己的路，才朝永續經營自創品牌、全球化經營邁進。

劉金標並分享他人生中的故事，他說，一生中最有價值的事就是73歲首次環島、80歲再去環島，希望4年後再環島，實踐學到老的人生哲學。

(中時)