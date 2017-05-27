Youtuber、實況主 真的是爽賺嗎？

網紅當道，但他們被社會貼上「亮麗」、「爽賺」標籤的背後，又代表了什麼？（圖/shutterstock提供）

隨著網路寬頻普及、電腦運算能力增加，圖文內容盛況不再，精緻化、即時性的影音內容取而代之。這股趨勢下，Youtuber、實況主成為炙手可熱的新興行業，「網紅」一詞也從最初的略帶貶義，漸被「洗白」為一種職稱或時代現象，背後隱含著不容忽視的商機及社會影響力。

或許年長一輩的人，會疑惑Youtuber、實況主為何崛起？除了大眾閱讀習慣改變外，網紅當道也反映出現代人寂寞心理，城市步調日益加快，學生、上班族結束疲累行程後，最療癒時段就是「滑手機」，而網紅們貼近生活的詼諧影片，成為這時段中，滋補心靈的最佳聖品。

不管是以嘴砲聞名的電玩實況主統神、國動，還是專製幽默短片的Youtuber這群人、聖結石，他們共同點是緊貼大眾日常，把生活生動地「演」出來，或將普通人不敢顯現的一面，以粗暴或刻意庸俗的方式呈現。他們賣的可能是內容、演技，但最大看點是「共鳴」，是不少現代人忙碌生活中的不可或缺。

不過，網紅亮麗的表象，也招致排山倒海的猜疑與批評，例如：「玩玩遊戲就能賺錢，真爽」、「不懂為何拍個空洞影片也能紅」等。或許我們在用鍵盤殺人之際，可思考一下，在一支沒有華麗後製的影片背後，網紅要耗費多少心血想主題、寫腳本？用多久時間排練、剪接？

多數網紅在遭受網路霸凌當下，為了平息爭議、避免「黑掉」，會盡可能將自己擺在中立位置，丟出「虛心接受所有批評與指教」，讓批評者暫時閉嘴。但細想，給予建議性的批評倒好，何必用粗鄙文字，去詆毀他人名譽？直接關掉視窗，比敲打謾罵字句來得簡單。資訊爆炸年代，人人有接收資訊的選擇權，與其唾棄眼前，何不主動出擊，關注自己理想的網紅？

如同新聞有分版面類別，實況主及Youtube頻道亦有各自的風格路線，嘴砲爆料、吃喝玩樂等內容，對某些人來說，已然成為生活的一部分。跟著網紅的影片腳步，踏訪不可抵達的人間仙境、體驗尚未購買的遊戲，或犒賞自己一點娛樂時間，都算得上「收穫」。

不少人會酸Youtuber、實況主「爽賺」，但真是如此嗎？Youtuber囧星人曾在子頻道爆料，單靠影音平台分潤，每月要累積100萬瀏覽量，才可賺得3萬元。對人氣正夯的網紅而言，100萬不困難，短短幾天就能達到，但我們遺忘了，網路世界和社會同是金字塔結構，一般人往往注意到頂端的少數成功者，卻忽略那些佔最大比例，連基本生活費都賺不到的底層族群。

網紅是塊商機大餅，人人都想分一口，但真正大放異采的屈指可數，累積忠實觀眾不僅要個人魅力、幽默腳本，還要有獨樹一幟經營策略。此外，網路世界瞬息萬變，人前露臉的行業紅得快，跌落得也快，不少Youtuber、實況主早在爬上頂峰途中，被現實踹回平凡無奇的辦公室，又或者因一句失言被抵制，在虛擬世界不得翻身。

每個行業都有外人難以體會的艱辛，如何以寬宏心態看待，不被媒體、社群平台牽制，選擇對自己有利的資訊，才是在網紅時代唯一能順暢呼吸的方式。

(中時電子報)