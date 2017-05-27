花東音樂人赴沖繩，島嶼音樂季節開唱

島嶼音樂季將於6月在沖繩舉行，當地音樂人為活動熱身（莊哲權攝）

島嶼音樂季將於6月在沖繩舉行，當地音樂人為活動熱身（莊哲權攝）

由台東生活美學館主辦的「島嶼音樂季」，6月19日起8天，邀請舒米恩等5組音樂人跨海到日本沖繩，與當地的音樂人交流、對談及演出，將花東的原創音樂，介紹給沖繩當地，期待隨著黑潮洄流，花東與沖繩的音樂再次激起美麗浪

花東與沖繩在黑潮經過下，帶來豐富多樣性的海洋文化，台東生活美學館自2014年開始，以1年在台灣花東地區舉行，隔年於日本沖繩舉辦的方式辦理「島嶼音樂季」活動，今年邁入第4年，輪到沖繩做東，6月19日起至26日在沖繩那霸、讀谷村、宜野座村等地，辦理音樂會、音樂論壇。

台東生活美學館館長李吉崇表示，這次前往沖繩的音樂人有甫入圍金曲獎的郭明龍、阿美族音樂才子舒米恩、東冬侯溫、阿修，及木雕家希巨蘇飛，還有電影「太陽的孩子」導演鄭有傑、勒嘎．蘇米、女主角阿洛，與當地人氣極高的Kachimba 4等7組音樂人交流、對談，要讓沖繩居民感受花東地區的島嶼熱力。

他說，根據學者研究，沖繩人有可能是3萬年前從台灣過去，兩地同屬海島，也都受到中、日、美文化影響，從古調到流行音樂，都非常豐富、多元，期待以音樂串起兩地的共同性。

(中時)