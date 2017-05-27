2017管樂藝術季登場　踩街活動熱鬧

2017管樂藝術季活動正式開跑。（莊曜聰攝）

樂儀隊表演。（莊曜聰攝）

鼓樂隊表演。（莊曜聰攝）

舞蹈團體也參與踩街遊行。（莊曜聰攝）

2017管樂藝術季在今天正式開跑，這項邁入第3年的活動做出口碑，參與團體倍增，從剛開始的16團，到今年已經有49團體加入演出，下午首度舉辦盛大的開幕踩街活動，11組管樂隊、樂儀隊、民間表演團體共同繞行街區，後在新化體育公園定點表演，場面熱鬧，新化老街也擠滿人潮。

台南市文化局局長葉澤山表示，新化大目降文化園區在2015年啟用，前身為南瀛管樂團的台南市管樂團，也在同年成立，舉辦的首屆管樂季及園區開幕音樂會頗受好評，去年第二屆管樂季也吸引4000多人次聆賞，今年規模更勝以往，希望將管樂季發展成常態性活動，扎根管樂教育，提昇民眾音樂素養。

台南市管樂團執行長王秀田說，由於參與團體倍增，今年活動從2個月延長到3個月，49個團隊共30場表演，其中24場開放民眾自由索票，其他6場則請來國際知名演奏家帶來音樂會，8月1日到5日將由6位世界薩克斯風冠軍連袂登場，他們彼此間王不見王，是首度同台，精彩可期。

下午活動正式開跑，共有新化國小管樂團、三信家商樂旗隊、台南市新化社區蕙質女童軍、樹德家商樂舞儀旗隊、大目降囝仔宋江陣、嘉義東石國中樂旗隊、新化高工管樂社、育善幼兒園、天國樂團、褚皎君藝術舞集、飛揚民族舞團等踩街遊行，沿途吸引許多民眾圍觀，又逢假日，熱鬧滾滾。

(中時)