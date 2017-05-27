高雄鐵路地下化施工 工人從5層樓踩空墜落身亡

高雄鐵路地下化工程三民區民族路段工區，27日發生工人墜落重傷，送醫急救不治。（呂素麗翻攝）

陳姓工人從右邊門、約5樓高處墜落（已拉起封鎖線），重傷身亡。（呂素麗翻攝）

陳姓工人從這個門墜落，重傷身亡。（呂素麗翻攝）

高雄鐵路地下化工程三民區民族路段工區，27日發生工人墜落身亡，圖為現場。（呂素麗翻攝）

正進行中的高雄鐵路地下化工程1個月內發生兩起工安意外，繼6日發生工人墜洞重傷事故後，今天近中午時又發生1名32歲陳姓工人在三民區民族路段工區，不慎從約5層樓高的地方踩空，跌落底部月台，頭部重創，送醫不治；高市勞工局勞檢處獲報第一時間到場調查，認為作業有疏失，先勒令停工並開罰。

意外發生在今午11點40分左右，鐵工局南部工程處第4工程段段長洪坤瑲說，陳姓工人今天正在管道間進行門框填縫，由於他才剛到工地兩天，可能對工地不是很熟悉，不小心開了門而墜落約15公尺高的管道間，當時1名較資深的同仁在現場，要提醒他的時候已經來不及了。

警方現場初步調查，陳姓工人（32歲）疑似失足踩空跌落，並通知勞檢單位進一步調查釐清有無作業疏失。

勞檢處長許峯源說，意外發生的地方有一個開口，但沒有做護欄，明顯有疏失，除要求先停工外，並依職業安全衛生法對承包的中華工程開罰3至30萬元。

重傷的陳男家住台南，他的母親獲報從桃園趕回高雄的醫院，同意放棄急救，院方在下午4點28分宣告不治。

(中時)