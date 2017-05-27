端午連假找頭路 台南呷頭路就博會媒合率6成3

端午連假第一天，南市府於南臺科大舉辦徵才活動，現場人山人海。(曹婷婷攝)

端午連假找頭路！端午連假第一天，台南市政府勞工局今天於南臺科大舉辦「台南過生活 台南呷頭路」就博會，邀集服務業、傳產業、科技業等109家廠商釋出7204個工作機會，吸引逾5000名求職者投遞履歷，媒合率達6成3。

這場就博會吸引多家知名廠商如台積電、聯電、群創光電、南茂科技、台南大員皇冠假日酒店、寶雅國際、大億麗緻酒店、家樂福、慈星實業、志鋼金屬、萬國通路、璨揚企業等廠商到場媒合合適人才，並也提供部分職缺「現場錄取」，共錄取20名。

適逢端午佳節，南臺科大雷鼓社以氣勢磅礡雷鼓聲揭開序幕後，藉由「划龍舟」及「端午粽」意象祝福在場每位求職者就業成功包中。

勞工局長王鑫基感謝109家廠商共襄盛舉，提供7204個職缺給台南子弟就業的機會，市府辦理4場就博會中，以南臺科大這場規模最大，很感謝廠商給予青年加入企業的機會，鼓勵求職者要多投遞履歷應試。同時，也感謝地主南臺科大不僅提供場地辦理就博會，也因應畢業季節，提升職場新鮮人就業準備，更在活動前舉辦3場的「面試求職講座」及3場「名人講座」，為本次就博會提前暖場開跑。

南臺科大副校長盧燈茂表示，就業好、生活才會好，祝福現場求職者都能求職成功。

首波台商鮭魚返鄉投資計畫的萬國通路股份有限公司董事長謝明振，親臨現場關心求才狀況，鼓勵青年學子踴躍求職。

勞工局為促進市民就業，也提供市民多元超值貼心服務，設立「CPAS職涯諮詢」邀請專業講師到場針對個人生涯規畫、職業性格等進行精闢診斷，希望為畢業新鮮人及市民媒合就業成功。

「新鮮人專區」鼓勵應屆畢業生多多投遞履歷的加碼好康，「求職托兒專區」讓求職的爸媽可以安心找工作及面試，「DIY手作產品」展現職業訓練訓後成果，此外，在地廠商為增加求職民眾受僱機會，提供求職者投履歷送好康的贈品，如紅茶幫遠東店的紅茶冰、台灣創意金屬的環保餐具組、手機座及家樂福的購物袋、沐浴乳等好康贈品。

因應暑假即將到來，職訓就服中心也預告市府青年學生公部門暑期工讀招募將於6月10日在善化區文康育樂中心舉行，歡迎設籍台南市在學青年學子可把握機會踴躍前往現場報名面試。

(中時)