李明哲案 兩岸人道探視中斷 NGO轟蔡政府

NGO團體代表聲援李明哲，要求大陸馬上釋放，法務部應派人去大陸協商，確保李明哲安全。（王己由攝）

文山社大講師李明哲被中共以「顛覆國家政權罪」逮捕調查，聲援李的台灣NGO團體代表抨擊蔡政府，指蔡英文總統去年520上任前，兩岸建立的共同打擊犯罪通報機制，現在完全中斷、人道探視機制也中斷，這段期間被逮捕的不是只有李明哲，要問蔡英文上台後，有沒有安排任何家屬到對岸去探視？呼籲法務部不是只發書面聲明，要馬上派人去大陸協商，確保李明哲安全。

民進黨前黨工李明哲，今年3月19日自澳門入境大陸後被捕迄今69天，昨日中共方面證實李因涉嫌「顛覆國家政權罪」，已被湖南省安全機關逮捕調查，文山社區大學、台灣人權促進會、民間司改會等NGO團體代表，特別在今(27)日下午3點，無畏風雨在空無一人上班的法務部大門前，舉辦聲援李明哲記者會，高喊「鴨霸中國，釋放明哲」、「法務部站出來」等口號，要求法務部要有具體作為。

李明哲「雇主」文山社大校長鄭秀娟說，大陸在端午節前夕才發布被逮訊息，刻意讓這個新聞掩蓋在過節氣氛下，是種惡意操弄，李作為一個社大員工，卻遭到這麼嚴重的罪名指控，令人無法接受，呼籲更多國家的人權團體關注。

民間司改會申訴中心主任蕭逸民表示，中共用顛覆國家政權罪嫌逮捕李明哲，並沒有通知和准家屬探視，已違反中共刑訴法規定；在大陸被捕的台灣人無法享有人道探視與聘請律師的基本人權，法務部責無旁貸。

蕭逸民指出，蔡英文總統上任以來，法務部能不能掌握有多少人像李明哲一樣被捕，有沒有安排任何家屬進行人道探視？要求法務部應立即派代表前往中國大陸協商，確保李的入身安全，謹慎處理，並公開向民眾明協商情況，不要只發發聲明。

法務部在大陸國台辦發布訊息，表示李明哲因案已為大陸地區檢察機關批准逮捕後，隨即電傳大陸最高人民檢察院及公安部，要求基於兩岸共打及司法互助協議精神，就李的現況即刻通報我方。

並要求在本案調查期間，應保障李的身體健康、人身安全及訴訟法上的權益，尤應保障選任辯護人的權利，呼籲大陸應本人道關懷，同意協助家屬探視，在本案調查完畢後，立即釋放李明哲。

(中時)