觀點》不敢嘗試用興趣吃飯 七年級生大走冤枉路

興趣不見得能當飯吃，但如果嘗試過且成功了，或許可以減少很多愁眉苦臉的次數。（圖／達志影像／shutterstock）

前陣子陸續採訪了兩位創業者，一位是放棄幫迪士尼畫動畫，以30歲「高齡」轉行從飾品學徒做起的張尹嘉，另位則為在上市科技公司工作10年，且已升到主管職、年薪至少17個月，卻毅然決然放棄這一切，跳入餐飲業的吳承翰。這兩位七年級生有個共通點，那就是現在的工作其實都是從小的興趣，但就學期間、就業初期都未把興趣當成選擇的考量，可最終繞了一大圈，還是擁抱了自己的心之所向。

先談談張尹嘉，他在高一升高二時選擇了理組，原因是覺得未來的出路比較多，但之後因為物理老師教得不好，所以又「沒想太多」地轉到文組；考大學時，學企管的父親覺得讀商對於未來的發展比較有幫助，所以他除了最前面幾個志願填了自己真正感興趣的金工產品設計、英文等科系，之後的志願都是商學院，最後錄取了某私大財務金融系。

至於吳承翰，考上五專時對未來還沒想法，所以要選什麼科系讓他相當頭痛，後來是因為想起國中老師曾說過，他那麼愛講話，如果選擇可讓其發揮所長的科系，一定能讀得不錯，所以選擇了應用外語系。

不過，這卻成了吳承翰痛苦的開始，因為他壓根「忘了」自己的英文向來不好，而且對此也沒興趣，最後一直到了畢業時才驚覺，當年老師那番話，指得應該是要他選讀觀光、旅遊等可以和人互動的科系。

他們兩位所碰到的情形，就和許多現在社會上中生代（六、七年級生）的人一樣，讀書、就業時所做的選擇都沒有想太多，更不太把興趣考慮在內，而是順其自然、跟著趨勢或是長輩的建議走。

反觀現在的八、九年級生，可能是社會整體的氛圍使然，他們很懂得把自己的興趣發揚光大，像是在YouTube有近80萬名訂閱人數，於臉書也有近75萬名粉絲的18歲YouTuber「放火」；或是像日前《端傳媒》曾報導，分別才國小六年級、國中一年級的蜜雪兒與玫瑰拉茶，儘管年紀輕輕，但都已有了自己的YouTube頻道，甚至還以此做起生意。

但對六、七年級生來說，「興趣」似乎不是正經事，那個年代讀國中時如果成績不錯，下個階段的選擇就是念高中，根本不考慮高職、五專，既然上了高中，不繼續念大學好像又怪怪的，這種不知為何而戰的心態一直延續到研究所、出社會，不斷地惡性循環。

反過來說，某些六、七年級生現在工作做得不開心，很可能是因為對它完全沒興趣，只是因為大學時讀了相關科系；往前回想，或許本來沒那麼想念大學，可是讀了高中，好像不得不如此；再往上一層，其實小時候一點也不喜歡讀書，不過因為國中成績還ok，所以就順順地上了高中。

當然，嘗試了也不見得會成功，但不敢嘗試，肯定沒有成功的機會，先不論新一代年輕人才10多歲就闖入充滿誘惑的花花世界，是否會讓他們過早世俗化，但這麼早就能知道自己的興趣所在，而且把它結合商業模式，儘管不見得就此走上康莊大道，但可預見的是，等到未來出社會時，將會少走許多「探索自己」的冤枉路。

(中時電子報)