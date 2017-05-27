51歲美魔女翹臀辣見客 羅霖凍齡嫁小20歲富二代

羅霖外型亮麗、身材火辣，51歲仍凍齡如少女。（圖／取材自羅霖 Candy Lo 專頁臉書）

51歲的香港女星羅霖外型亮麗、身材火辣，曾是亞洲小姐冠軍的她，51歲仍凍齡如少女，她還曾以50歲美魔女之姿，火辣推出寫真集引發熱議，近期戀愛ing的羅霖決定與小20多歲的富二代結婚，還不時傳出婚訊，不過近日她則被拍到身穿超短熱褲，屁股蛋甚至頻見客！

羅霖曾與香港富商劉坤銘有過一段婚姻，不過羅霖最後在2013年恢復單身，近期與認識小20多歲的男友墜入愛河，她甚至還甜喊已經見過「未來公公」，羅霖舉手投足充滿戀愛的甜蜜，更盛傳小倆口早已結婚，婚事備受矚目，不過生活重心放在三個兒子上的羅霖，也透露自己有「好消息」絕對會對外公布。

忙拍TVB新戲《深宮計》的羅霖，近日則被香港《蘋果》直擊，身穿白色超短熱褲購物，褲子短到她的翹臀若隱若現，火辣指數爆表，露出修長美腿，更是少女味十足。

(中時電子報)