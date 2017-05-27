維多利亞實驗高中「斗六環境守護者」獲國際網博白金獎

維多利亞九年級學生訪談斗六市的環保志工，以英文專題介紹「斗六環境守護者」，獲得國際網博白金獎。（周麗蘭翻攝）

學生廖梓義（右）因為好奇外婆（左）星期天清晨摸黑起床，繼而與同學進行專題研究。（周麗蘭翻攝）

維多利亞實驗高中學生被社區居民的奉獻精神感染，到斗六市人文公園清潔服務（維多利亞高中提供）

維多利亞實驗高中參加2017年國際網界博覽會地方社團與族群類專題研究，英文專題網頁介紹「斗六環境守護者」，榮獲白金獎。這也是維多利亞10年來第5度在國際網博獲得白金獎。

該校九年級學生廖梓義、陳友悌、陳盈瑄、林昱綺、王子云、王弘毅、林辰蓁、林孟蓁、蔡紹宇、鄭郁潔投入「斗六環境守護者」專題研究，訪談斗六市30個社區里環保志工隊和斗六市清潔隊。

斗六市38里每一里都有環保志工隊，從小學生到阿公阿嬤都有，假日清晨常可見到這些人的身影，是斗六市特殊的人文風景。

學生廖梓義無意中發現外婆星期天清晨摸黑起床是為了打掃社區，更發現外婆的社區那麼乾淨不是憑空得來，觸動帶領同學與學弟妹進行「斗六環境守護者」專題研究的念頭。

學生們訪談後寫下「從國小同學到82歲奶奶，環保志工隊已發展到92位正式隊員，原本髒亂的社區因為環保志工投入掃地，對居民帶來教育影響，主動維護整潔，把原本可能丟棄垃圾的髒亂點清理乾淨。」

他們也探討環保志工隊的困境，學生們認為是「經費」，因為每次社區清掃服務，里長與志工都要準備早餐，政府資源有限，只能給志工最低的保險，斗六市公所清潔隊贊助掃地用具，不足的都是環保志工隊自籌。

由於進行此專題研究，維多利亞學生被感染服務社區的精神，兩度到斗六人文公園清潔、撿拾菸頭，拍攝影片宣導愛護環境觀念，得到斗六市謝淑亞市長大力稱讚。

「斗六環境守護者」去年五月得到台灣區學校網界博覽會佳作，學生們翻譯成英文網頁參加國際學校網界博覽會，昨天（26日）接獲通知獲得「社團與族群組」白金獎。

(中時)