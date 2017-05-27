性侵通緝犯冒雙胞胎哥哥逃逸 兩人同時現身露餡
55歲高姓男子在2011年底，得知一名女子急需用錢，以要借錢給該她為由，誘騙女子到萬華區賓館強制性交得逞，高嫌落網後遭判刑4年定讞，但隨即展開逃亡，人間蒸發不見蹤影。
松山分局一直將住在轄內的高嫌列為重點查緝對象，多次前往其皆住處皆不見人影，追查發現高嫌有一個雙胞胎哥哥，不管長相、身高、體型、穿著都如同一個模子刻印出來，研判高嫌應是冒用哥哥資料，躲避警方臨檢查緝。
松山分局日接獲線報，聲稱高嫌經常出沒在中山區一帶，經四處查訪卻一無所獲，但眼尖的員警在一處巷弄內，看到一輛計程車上印有高嫌哥哥的名字，經對該車進行跟監、埋伏，仍無法辨識是否為高嫌本人，為避免打草驚蛇遲遲不敢行動。
今(27)日上午9時許，三民派出所員警簡豪均、陳信丞、張顥騰等3人發現雙胞胎兄弟同時出現在新生北路、農安街口的超商內吃飯，見機不可失，立刻上前盤查，高嫌在無法冒名應訊下，只得乖乖就逮。
高嫌供稱，逃亡3年多來，如果有遇到警察臨檢，皆以未帶身分證件為由，謊報哥哥的資料，因2人長相激似，都能成功躲避警方盤查。
高嫌並表示，自從被通緝後，鮮少跟家人聯繫，皆在外地打零工為生，因最近工作不好找，有一餐沒一餐的，所以才來找哥哥一起用餐，沒想到正要到哥哥家中時，就被警方查獲。
警方訊後，將高嫌依強制性交、妨害公務通緝案移送台北地檢署偵辦。
(中時)
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