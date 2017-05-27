送西瓜為選市長鋪路？ 傅崑萁：不排斥種福田機會
花蓮縣長傅崑萁打算參選台北市長傳言不斷，近日送給市議會、多位里長花蓮大西瓜也引起引論。他昨親自北上到台北市希望廣場推銷花蓮農特產品，被問及是否有意參加2018選舉？傅崑萁這次不承認也不否認，語帶保留說到，為民服務的路可以更寬廣，「不排斥任何種福田的機會。」
有「花蓮王」外號的傅崑萁，近兩個月先後宅配箭竹筍、花蓮大西瓜給台北市議會全體議員，被解讀為其動作頻頻，可能是在佈局2018縣市長選舉。昨天傅崑萁親臨台北市希望廣場為「花蓮大西瓜」快閃店站台推廣，他解釋，畢竟台北市能見度最高，每年都會北上兩到3次，在各個季節推銷不同的農特產品是「常年性工作」，並強調每年都會送農產品給各縣市首長、議會。
不過今年不只議會，多位北市里長花蓮大西瓜，傅也多次在北市、花蓮兩地與北市里長「搏感情」。傅崑萁表示，這兩年擴大層面推廣是因為台灣整體景氣不佳，農產品價格普遍下滑。他笑說，農特產品就是需要親身試驗過，相信每一位里長吃過一顆大西瓜，暑假就會吃到10顆以上，這也是一種另類行銷。
傅崑萁也說，距離選舉還有1年7個月，實在有點遙遠，最重要的仍是將手邊事做好。
(中時)
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