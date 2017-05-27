「法德奧的浪漫暨協奏曲之夜」 31日南投登場

法德奧的浪漫暨協奏曲之夜，31日晚間在南投縣文化局演藝廳登場。（廖志晃翻攝）

國立台中教育大學音樂學系，將於31日晚間7時30分，在南投縣文化局演藝廳演出「法德奧的浪漫暨協奏曲之夜」音樂會。

這場音樂會，由該校管絃樂協奏曲比賽冠軍倪平，擔綱拉奏聖桑第一號大提琴協奏曲第三樂章；還有許智惠等名家演奏蘇佩《詩人與農夫》序曲、德利伯《柯碧莉亞》芭雷舞劇音樂，及孟德爾頌d小調第五號交響曲。自由入場，歡迎聆賞。

(中時)