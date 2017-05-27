北市家禽批發市場雞隻確診H5N2 雲林禽場已管制

防檢局今日表示，本月25日台北市家禽批發市場雞隻屠體疑似感染禽流感，檢驗結果今天確定感染H5N2亞型高病原性禽流感，該批凍存稽留屠體已立即銷毀，未流入市面。本批雞隻來源禽場位於雲林北港，已於25日進行移動管制並採樣送驗，目前檢驗尚在進行中。

台北市家禽批發市場凌事發當時，稽留凍存同批屠體18件，該屠宰線停止屠宰24小時，並完成場區擴大消毒工作。防檢局說明，目前禽流感防疫機制持續運作，各項防疫預警、監測及處置措施並未鬆懈。

(中時)