成美文化園 300親子自製羅黏香彩繪香包
古早味香包，彰化永靖成美文化園傳承台灣民俗傳統，27日邀請鹿港戲偶大師施建宏，教導300多名親子製作「羅黏香」彩繪香包，再現這項已消失60年的民俗工藝，天然原料與馥郁香氣充滿復古情懷。
歡慶端午、天然的尚好！早年鹿港古都製香業興盛，先民以製香剩餘材料，俗稱「松羅」的台灣檜木粉、摻入遇水即產生黏性的肖楠木樹皮粉或可食的太白粉中揉捏成糰，壓入各種模型製成各種「羅黏香」木製童玩、木偶或造型香包，香氣自然深沉，待乾燥硬化後，再以毛筆沾顏料上色彩繪。
北斗鎮黃小姐帶著讀國小的兩個兒子來製作香包，她說兄弟倆都是第一次體驗，有別於許多市售香包以化學香料填充縫製，母子三人合力以電影卡通明星和恐龍模型壓制「羅黏香」，製作手法新鮮有趣、而且傳統香包配戴在身上也更讓人感到安全安心。
施建宏指出，傳統香包「羅黏香」最早出現在1920年代，1950年代後香包逐漸以其他替代物品製作，市面上已不復見這種天然造型香包，完成後裝在布囊裡，或以葫蘆、木珠和紅繩串起做成項鍊或手環配戴在身上，可趨吉避凶、保平安。
成美文化園執行長陳茂嘉表示，延續去年端午邀請永靖附近鄉鎮親子一起體驗自己縫製香包，今年更將百年前的常民文化，透過大師示範重現在民眾眼前，這些羅黏香壓模而成的仿木雕童玩，既延續物命又可發揮創意，也把傳統技藝傳承下去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。