成美文化園 300親子自製羅黏香彩繪香包

鹿港土黏香戲偶大師以太白粉摻入松羅粉（台灣檜木粉）和肖楠木粉，揉製成團，即成為香氣迷人的「羅黏香」材料。（謝瓊雲攝）（謝瓊雲攝）

參與的大朋友小朋友，在古色古香的成美文化園古厝中以現代化造型的模具壓製「羅黏香」香包。（謝瓊雲攝）（謝瓊雲攝）

參與的大朋友小朋友，在古色古香的成美文化園古厝中以現代化造型的模具壓製「羅黏香」香包。（謝瓊雲攝）（謝瓊雲攝）

已乾燥硬化的獅頭造型羅黏香，可讓小朋友發揮想像力與創意彩繪出各種顏色。（謝瓊雲攝）（謝瓊雲攝）

已消失60年的古早味傳統造型羅黏香香包。（謝瓊雲攝）

古早味香包，彰化永靖成美文化園傳承台灣民俗傳統，27日邀請鹿港戲偶大師施建宏，教導300多名親子製作「羅黏香」彩繪香包，再現這項已消失60年的民俗工藝，天然原料與馥郁香氣充滿復古情懷。

歡慶端午、天然的尚好！早年鹿港古都製香業興盛，先民以製香剩餘材料，俗稱「松羅」的台灣檜木粉、摻入遇水即產生黏性的肖楠木樹皮粉或可食的太白粉中揉捏成糰，壓入各種模型製成各種「羅黏香」木製童玩、木偶或造型香包，香氣自然深沉，待乾燥硬化後，再以毛筆沾顏料上色彩繪。

北斗鎮黃小姐帶著讀國小的兩個兒子來製作香包，她說兄弟倆都是第一次體驗，有別於許多市售香包以化學香料填充縫製，母子三人合力以電影卡通明星和恐龍模型壓制「羅黏香」，製作手法新鮮有趣、而且傳統香包配戴在身上也更讓人感到安全安心。

施建宏指出，傳統香包「羅黏香」最早出現在1920年代，1950年代後香包逐漸以其他替代物品製作，市面上已不復見這種天然造型香包，完成後裝在布囊裡，或以葫蘆、木珠和紅繩串起做成項鍊或手環配戴在身上，可趨吉避凶、保平安。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，延續去年端午邀請永靖附近鄉鎮親子一起體驗自己縫製香包，今年更將百年前的常民文化，透過大師示範重現在民眾眼前，這些羅黏香壓模而成的仿木雕童玩，既延續物命又可發揮創意，也把傳統技藝傳承下去。

(中時)