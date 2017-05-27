嘉藥師生走進社區 推廣食安觀念

嘉南藥理大學食品科技系師生走進台南市東區東光里活動中心舉辦「2017樂活端午有艾」。(曹婷婷攝)

「樂活端午有艾」！嘉南藥理大學推廣食安健康，選在端午節前謝，食品科技系師生今天上午走進台南市東區東光里活動中心舉辦「2017樂活端午有艾」活動，除了發送粽子，也陪社區長輩製作艾草平安皂，衛生局長陳怡、東區區長吳明熙也親臨現場同樂，與民眾度過一個既健康又愉快的端午佳節。

為了增添活動可看性，嘉藥師生特別規畫闖關遊戲，從中融入艾草平安皂製作、食安速測試劑體驗、預防食物中毒與安全使用塑膠容器等四道考驗食安知識的關卡，趣味十足兼具寓教於樂。

食品系老師王美苓表示，活動與台南市政府衛生局合作，並結合東光關懷弱勢福利促進協會與東光里里長服務處，現場除發送200顆端午應景健康粽外，也贈送民眾食安檢測試劑、防水驅蚊腕帶等好禮，希望藉此宣導食品安全與健康飲食，同時也關懷里內弱勢民眾和社區居民，在「粽」夏時刻，共同歡慶端午節。

(中時)