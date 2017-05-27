假冒健保局詐騙 8年級生也被騙55萬
詐騙集團假冒公務機構詐騙家庭主婦、老年人退休金的案例時有所聞，警方也一直向民眾呼籲，提醒家中長輩小心此類詐騙手法，沒想到詐騙集團竟將魔手伸向8年級生，有名年輕女子因此被騙了55多萬元。
家住在新北市的25歲方姓女子，日前才剛從研究所畢業，平常都在家找工作，這個月初，方女在家接到冒稱健保局的催繳電話，對方表示因為方女健保費沒繳，將會被停卡，但聲稱也可能是遇到詐騙，要幫忙轉接到165查詢。
接著自稱165的「江警官」表示，方女涉及洗錢案，會有檢察官再打電話給她，隨後方女又接獲自稱陳姓檢察官來電表示，須將提款卡和密碼交付監管，否則就會被通緝，待案件查明後會再還給她。
方女不察這是詐騙老梗，將所有提款卡交給了一名年輕人，但方女返家後越想越不對勁，前往銀行詢問才發現自己遭到詐騙，趕緊至鄰近派出所報案，清查損失時發現銀行帳戶內的錢已經被詐騙集團盜領一空，總計損失55萬餘元。
165反詐騙諮詢專線統計，今年4月分冒用健保局名義詐騙件數為22件，分析該詐騙手法，詐騙集團會先說被害人身分遭冒用、申請領取健保補助費，電話之後轉接給假警察、假檢察官後恐嚇被害人涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，被害人心生恐懼下便容易失去判斷力，最後要求被害人匯款或是提款並交給車手。
警方呼籲，公務機關不會要求民眾領錢交付或匯款，也沒有所謂的「監管帳戶」，更不會要求民眾當面交付金錢給檢警，只要在電話中提到人頭帳戶、身分冒用等關鍵字，就要提高警覺，有任何與詐騙相關的問題，都可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
(中時)
關鍵字：詐騙集團
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