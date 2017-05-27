嚴懲昨日爆炸案兇手 埃及空襲利比亞6處營區
據路透社（Reuters）報導，埃及昨日發生巴士爆炸案，造成至少29名科普特基督徒（Coptic Christians）死亡、24人輕重傷，這是繼上回亞歷山卓（Alexandria）教堂爆炸案後，再一次發生宗教衝突事件。埃及軍方在掌握情資後，由總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）下令，派出戰機前往鄰國利比亞東部，一舉轟炸6處疑為訓練恐怖份子的軍營。埃及總統塞西表示，「埃及絕不允許有任何組織，訓練人員來對抗埃及，我確信軍方此次能命中目標、打擊這批訓練恐怖份子的基地。」
所謂科普特（Copts），意為「埃及的基督教徒」，是在公元1世紀時信奉基督教的古埃及人的後裔，約佔總人口的10-15%，是埃及最大的少數族群。雖然埃及多數居民信奉伊斯蘭教，但科普特人屬於東正教分支- 亞歷山大科普特正教會的信徒。該宗派主要根基於埃及和衣索比亞兩地，擁有自己的教宗、於儀式中使用特殊的「科普特語」，教會總部設於開羅與亞歷山大港兩地。現任教宗（或稱牧首）是第118任、於2012年被選出的塞奧佐羅斯二世（Pope Tawadros II of Alexandria）。
利比亞軍方隨後也表示，他們也偕同參與此次空襲任務，目標的6座營區被官方懷疑，與極端組織蓋達（al-Qaeda）有所連結，早已長期進行監控。但在空襲的消息傳出後不久，卻有周邊居民上傳影片吐槽，表示埃及空軍根本沒有集中營區，空襲反而造成部份平民住宅區遭受波及。但近年來，科普特人多次遭到埃及國內的伊斯蘭基本教義派和伊斯蘭國（Islamic State）攻擊，已是不爭的事實，接連的爆炸案和攻擊事件，恐怕將讓埃及國內本就不穩的局勢，再添紛擾。
(中時電子報)
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