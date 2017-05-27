金門死亡車禍！ 父騎機車載子遭計程車追撞雙亡

金門今天中午發生一起死亡車禍，現場讓人怵目驚心。（警方提供）

肇事的計程車車頭嚴重受損，顯示撞擊力甚大。（李金生攝）

警方封鎖現場進行採證調查。（李金生攝）

警方雇用吊車吊離肇事車輛，才恢復往來交通。（李金生攝）

發生車禍的小西門段車流量不大，往來車輛常呼嘯通過。（李金生攝）

警方說明初步調查結果，未來將加強取締超速。（李金生攝）

金門金城鎮環島南路小西門段今（27）日中午12時許發生死亡車禍，1對騎乘重型機車的張姓父子遭1輛計程車追撞，2人緊急送醫急救仍告不治，肇事原因由警方進一步調查。

警方表示，計程車洪姓駕駛沿環島南路欲往官裡方向，在行經小西門路段時，撞及同方向的重型機車，強大的撞擊力將機車彈到對向車道，置物箱內的雜物散落一地。警方馬上封鎖現場，並由鑑識組採證鑑定。

警方現場丈量遭撞機車留在地面的刮痕，發現撞擊點至停止點的距離高達58.8公尺，研判當時計程車的車速過快，撞擊力才會如此猛烈。

警方調查，機車騎士是45歲張姓父親，後載就讀高一的16歲兒子，中午一起出門欲往小西門找朋友，疑似在準備左轉時，遭欲趕往水頭碼頭排班，由洪姓民眾駕駛的計程車追撞，父子2人雖緊急送醫，但在到院前因頭、胸和腹部重傷均告不治。

洪姓計程車司機未受傷，酒測值為0，警方依業務過失致死罪嫌，將他移送地檢署偵辦，並報請檢察官相驗，確切肇事原因仍有待進一步釐清。

當地居民反映，該路段車流量並不大，反而成為往來「小三通」水頭碼頭與機場的捷徑，從早到晚都有計程車、航空公司行李車高速呼嘯經過，讓人提心吊膽不已，希望警方盡快檢討改善，以免再發生遺憾事故。

金城警分局表示，環島南路小西門段確係易超速路段，警方已沿線設置測速照相機3具，防制超速發生危險，但仍有部分民眾未能遵守交通規則，未來將從嚴加強取締，以維護交通安全。

(中時)