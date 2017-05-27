金門死亡車禍！ 父騎機車載子遭計程車追撞雙亡
金門金城鎮環島南路小西門段今（27）日中午12時許發生死亡車禍，1對騎乘重型機車的張姓父子遭1輛計程車追撞，2人緊急送醫急救仍告不治，肇事原因由警方進一步調查。
警方表示，計程車洪姓駕駛沿環島南路欲往官裡方向，在行經小西門路段時，撞及同方向的重型機車，強大的撞擊力將機車彈到對向車道，置物箱內的雜物散落一地。警方馬上封鎖現場，並由鑑識組採證鑑定。
警方現場丈量遭撞機車留在地面的刮痕，發現撞擊點至停止點的距離高達58.8公尺，研判當時計程車的車速過快，撞擊力才會如此猛烈。
警方調查，機車騎士是45歲張姓父親，後載就讀高一的16歲兒子，中午一起出門欲往小西門找朋友，疑似在準備左轉時，遭欲趕往水頭碼頭排班，由洪姓民眾駕駛的計程車追撞，父子2人雖緊急送醫，但在到院前因頭、胸和腹部重傷均告不治。
洪姓計程車司機未受傷，酒測值為0，警方依業務過失致死罪嫌，將他移送地檢署偵辦，並報請檢察官相驗，確切肇事原因仍有待進一步釐清。
當地居民反映，該路段車流量並不大，反而成為往來「小三通」水頭碼頭與機場的捷徑，從早到晚都有計程車、航空公司行李車高速呼嘯經過，讓人提心吊膽不已，希望警方盡快檢討改善，以免再發生遺憾事故。
金城警分局表示，環島南路小西門段確係易超速路段，警方已沿線設置測速照相機3具，防制超速發生危險，但仍有部分民眾未能遵守交通規則，未來將從嚴加強取締，以維護交通安全。
(中時)
關鍵字：金門
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。