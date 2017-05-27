油價墊高 台塑化汽柴油小漲0.2元

石油輸出國組織(OPEC)延長減產期限，惟減產規模並未擴大，促使國際油價先漲後跌，單週均價仍向上墊高，台塑化宣布29日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.2元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.1元、95+無鉛汽油每公升25.5元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.4元。

台塑化指出，近期國際油價先是受到石油輸出國組織(OPEC)將延長減產期限，帶動油價走揚，但隨後因OPEC會員國於5月25日召開的會議決議未如市場預期擴大減產，促使油價轉而下跌，惟本週均價仍高於上週。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，調漲汽、柴油批售價格0.2元/公升。

石油輸出國組織（OPEC）與以俄羅斯為首的非OPEC產油國等，同意將石油減產協議延長9個月至2018年3月，伊朗、利比亞和奈及利亞等OPEC成員仍被豁免減產，而且也沒有新的非OPEC產油國加入減產計劃。

由於市場對產油國僅延長減產協議感到失望，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨5月25日大跌4.8％，成為每桶48.90美元，創5月16日來收盤新低，為5月4日以來最大單日跌幅，並一口氣摜破50日、200日移動平均線。歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下挫4.6％，每桶價格51.46美元。

分析師認為，OPEC減產期限延長9個月，市場早已知情，而要產油國加大減產力道，恐非易事。OPEC希望其減產舉措能幫助原油庫存恢復至五年平均水平，推估下半年油價在5字頭應該有撐；倘若全球景氣復甦順利，第4季油價或有機會緩步回升到6字頭。

(工商)