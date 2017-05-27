日本警匪追逐戰 超慢動作還「激情相擁」
日本札幌最近發生一起警匪街頭追逐的事件，過程還被民眾錄影。好笑的是，警察與搶匪跑步的速度異常緩慢，讓網友看完後忍不住笑說：「我阿嬤跑得還比較快」。
據日媒報導，日本札幌中央區在23日下午5時許，發生一名43歲男子闖入珠寶店，持刀威脅店員交出現金的事件，所幸一名警察及時趕到現場，兩人便在大街上展開警匪追逐。
目擊民眾將這段警匪追逐的過程錄下。畫面中，可見搶匪身形微胖，戴口罩、墨鏡，著白衣、牛仔褲，還戴白手套。好笑的是，追逐的過程不似警匪片那般緊張刺激，還顯得有點悠閒。搶匪在大街上宛如慢動作片般，緩緩跑向地鐵；後方追趕的警察也同樣如慢跑似的，尾隨在後。
終於，在車站中又跑了一段路後，搶匪因體力不濟被追上，員警衝上前與嫌犯肢體交纏，並成功壓制住，呼叫支援警力。
有目擊者稱，兩人當時的衝刺速度非常快，但不少網友看了影片後，都不認同，紛紛大笑：「警察跟搶匪也跑太慢了」；也有人說，看到警匪「激情相擁」的畫面，「還以為他們要接吻了」。不過也有網友冷靜分析，或許前面已經跑了很長一段路，而且警察穿皮鞋、身上一堆裝備，跑起來非常不容易。
日本警方事後發表聲明解釋案情，過程中沒有人員傷亡，也沒有財物損失，但不願對「跑步速度」多做評論。
(中時電子報)
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