鹿港頂番國小 歡慶百歲校慶
彰化縣鹿港頂番國小於27日上午舉行一百週年校慶暨運動場、圖書室及校史室啟用典禮，彰化縣長魏明谷應邀與會，與頂番國小校長陳春和及各機關來賓一同參與啟用典禮。魏明谷以「十年樹木、百年樹人」，期勉頂番國小PU跑道及球場啟用後，能提供學童更加舒適、優質的運動與學習環境。
啟用典禮搭配百週年校慶系列活動，包括校友回娘家、懷舊文物展、各班教育成果展、聖火遶境、全校學生大家跑、水五金故事生活館展覽、藝文教室展覽、校慶園遊會及校友會成立大會等，熱鬧非凡。
頂番國小自1917年創校至今，已屆一百週年，作育無數英才，歷屆校友在各領域皆有卓越的成就與貢獻，魏明谷致詞時也期勉學子向這些校友老學長看齊，用心學習，將來在自我專屬領域上發光發熱。
校長陳春和表示，校內運動場PU跑道及球場，使用迄今已逾10年，表層出現多處龜裂破損情形，影響師生及民眾運動安全；學校圖書室設備不足、東棟及南棟大樓2樓地板及女兒牆外牆破損亦急需改善。
陳春和指出，2015至2017年度，補助學校運動場整建、改善圖書室環境及大樓外觀整建等經費，累計約新臺幣760萬元。PU跑道及球場的完工，不僅嘉惠師生體育教學使用，亦提供社區居民優質的運動休閒場所；整修完工後的圖書室，空間建構活潑、優美，且增購適合學生的圖書，提昇小朋友閱讀的興趣。
(中時)
關鍵字：頂番國小
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