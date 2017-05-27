安康高中辦42公里強行遠足賽 師生互相打氣

新北市安康高中27日舉辦42公里強行遠足賽，參賽師生出發前在校園大合照留念。（孟祥傑翻攝）

新北市安康高中27日舉辦42公里強行遠足賽，學生互相打氣、較勁開心參賽。（孟祥傑翻攝）

安康高中舉辦42公里強行遠足賽，學生互相打氣。（孟祥傑翻攝）

新北市安康高中今天（27日）舉辦全國首創的42公里強行遠足賽，162名師生以11小時從學校出發，沿新店溪沿岸一路走到碧潭、屈尺後再折返，師生們笑說雖然走得很累，但看到沿途美麗的河岸風光，都覺得不虛此行，一路上大家互相加油打氣，拉近彼此距離，更是最大收穫。

安康高中校長謝金城表示，舉辦首創全國之先的「勇敢安康人．強行遠足42公里」活動，比照時下最夯的馬拉松路跑賽，以42公里遠足方式培養學生毅力、耐力及意志力，讓學生都能勇於突破自己的體能，相信完成挑戰的學生，未來都能成為不畏人生困境的勇士。

比賽於清晨6時從安康高中出發，沿新店溪畔陽光運動公園、碧潭西岸、直潭淨水場、廣興、塗潭到屈尺後循原路折返，雖然天空下起雨，但師生們穿起雨衣繼續挑戰，還不時停下來欣賞河岸美景，看著細雨在水面跳起芭蕾舞，忍不住讚歎說：「原來新店這麼美！」

主辦人邵敬一表示，除了以步行遠足代替路跑外，活動完全比照馬拉松規格，途中準備7個補給站，共出動100名跑友志工，其中50人更全程配速陪走照顧學生；安康高中共103名高三學生參加，100名普通班學生報名42公里賽，另3名特教班學生則由4名老師陪同挑戰8公里賽。

參賽學生不約而同笑說，一口氣走42公里真的很遠，原以為自己無法完賽，但老師、同學互相加油打氣，還有配速員指導調整呼吸、步伐，終於順利完成比賽，自己都覺得很感動，如果還有機會，一定會再參加。

(中時)