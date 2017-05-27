楊謹華撇清 與閨密蕭亞軒沒不合

楊謹華今出席活動。（張祐銘攝）

楊謹華今和傅雷出席全球人壽的微電影活動，提到日前被週刊報導外傳她簽進蕭亞軒的前東家，讓蕭亞軒很不是滋味，閨密因此翻臉。楊謹華今撇不合，表示兩人近20年的友誼，彼此很珍惜，「不希望被外界的流言蜚語干擾我們的友誼，真的沒事」。

她之前在大陸拍戲，期間回台會和男友見見面，兩人有往結婚方向規劃，但現在這個狀態很舒服，男友也很支持她的工作，相對的她也給對方很大空間，「自由自在的感覺很美好」。

(中時)