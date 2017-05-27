誤踩油門 婦從榮總停車場衝出墜樓

徐女駕駛的轎車不慎自立體停車場墜樓。(民眾提供)

轎車垂直栽在一樓的車道上，所幸徐女僅受到輕傷。(民眾提供)

警消研判徐女誤把油門當作煞車，才不慎從2樓衝出墜樓。(民眾提供)

北市榮民總醫院今(27)日上午9時許，發生一起車輛自立體停車場墜樓意外，52歲徐姓女子駕駛的車輛垂直栽在車道上，轟然巨響令附近民眾嚇了一大跳，所幸徐女僅受到輕傷，並無大礙。

警消調查，徐女是從榮總的立體停車場2樓墜樓，研判她可能是誤踩油門才衝出停車場，經破窗將她救出後，發現她的意識清楚，無明顯外傷，只有腰部疼痛，救護人員就近將她送到一旁的急診室就醫觀察。

(中時)