老人多想多動玩遊戲 減緩老化危機

南投縣老年人口快速成長，將使得失能人口大幅增加；南投醫院院長洪弘昌表示，老年人認知能力退化，因疾病造成的失智，或是正常老化過程，造成的認知退化，都是不可忽視的議題！

職能治療師李雅萍指出，認知退化或是失智，不只是工作記憶、注意力、及執行功能下降，甚至會影響老年人身心健康和生活品質，使得家庭和社會負擔加重。

李雅萍表示，利用適當方法，可預防或延緩認知退化，三種活動訓練，供民眾參考，首先是認知活動訓練，透過閱讀書報、猜謎遊戲、象棋、麻將、撲克牌、桌遊、電腦遊戲等，讓注意力集中及認知能力強化，訓練思考及邏輯能力。

其次是懷舊治療訓練，透過舊時照片、圖片、書籍、影片或是老歌卡拉OK等活動，讓老年人有組織的回想，並與家人、朋友分享從前的人事物和經驗，藉由自我沉澱及回憶機會，增加人際互動維持社交技巧。

然後是有氧運動訓練，透過步行、慢跑、游泳、太極拳等運動，使人體在氧氣充分供應的情況下，進行有節奏運動，時間持續30分鐘，運動強度在中等以上，可提高大腦血流量、腦神經營養物質及強化腦部結構，減少腦部萎縮的風險，進而提高老年人認知能力，還可增強心肺耐力及心血管功能，並減少跌倒的發生率。

(中時)