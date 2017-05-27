南投運動觀光嘉年華 2千餘名親子攜手競技

南投縣副縣長陳正昇（右）主持2017南投運動觀光嘉年華，並為選手頒獎加油打氣。（楊樹煌攝）

埔里中心湖觀光協會理事長林憲雄說明舉辦這項結合運動體育、休閒、觀光、文化及產業的運動觀光嘉年華的意義。（楊樹煌攝）

南投運動觀光嘉年華的2.2公里創意路跑，選手鄭裕蒼等選手參賽。（楊樹煌攝）

南投運動觀光嘉年華創意走秀活動。（楊樹煌攝）

「2017南投運動觀光嘉年華」今27日在埔里鯉魚潭風景區熱鬧登場，展開為期2天競賽，吸引近2千餘位民眾親子參與，南投縣副縣長陳正昇特地前往會場為選手加油打氣，場面盛大。

陳副縣長表示，縣府為讓社會大眾享受優質的體育活動，延續去年活動熱潮，再次以水陸運動結合地方觀光產業，辦理這項活動，企盼打造出臺灣第一個以水陸運動賽會，創新運動觀光休閒概念的體育賽事，帶動運動觀光新風潮，達到全民運動目標。

陳副縣長並指出，台灣目前多以單項規劃，未有像這種結合運動體育、休閒、觀光、文化及產業元素，將4項活動融合一起，創造出男女老幼都可接受的運動健身機會，相當有意義，未來將持續朝此方向規劃，應可開創出一條新的道路。

南投縣埔里中心湖觀光發展協會理事長林憲雄指出，埔里是一個文化小鎮，有著許多族群及故事，而埔里鯉魚潭風景區，在日據時代曾是賽德克族以物換物的地方，也是獵人必經的獵路，與賽德克族文化息息相關，他們的「永不放棄」精神，正象徵著「勇於挑戰自己的極限，全力追逐前方目標」的運動精神。

兩天的活動有2.2KM創意路跑、10KM路跑、17.6KM接力賽，今年特別新增21KM越野跑；水上活動並有獨木舟專業挑戰組、初次體驗的一般組及親子同樂休閒趣味組，還有竹筒與回收塑膠桶、繩索等材料進行的自力造舟競賽，過程熱鬧、有趣味性。

今天的活動除陳副縣長等人外，國軍退輔會榮民服務處長池玉蘭將軍、南投後備指揮部指揮官翟智嵩上校也都應邀出席。

另活動中也結合各農會產銷班的農特產品、文創商品、原住民文化特色商品，在競賽場域周邊也開設農產品特展區、美食攤區、胖卡車展區，還有攝影比賽、文化特展及水上遊憩區等活動，相當熱鬧。

(中時)