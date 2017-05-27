「我不算太意外」蔡詩萍曝周玉蔻與前夫摩擦多
周玉蔻今早赴英國度假前，在臉書宣布與老公李賢礽離婚，好友蔡詩萍不僅為她情義代班廣播節目，平常也是周玉蔻吐苦水的對象。對於周玉蔻離婚，蔡詩萍向媒體直言：「我不算太意外。」
據《TVBS》報導，蔡詩萍對於好友離婚一事不算意外，從與周玉蔻聊天互動中，其實看得出來雙方個性上、生活習慣的不同，看起來摩擦蠻多的，「加上她現在練健身，對自己主導性越來越明顯。」
蔡詩萍更稱，相信家裡有這樣的另外一半，對婚姻調適的部分，另一方一定是要花比較大的心力。
周玉蔻2001年1月與美籍華裔商人李賢礽在波士頓結婚，兩人關係一向恩愛，當年她參加台北市長落選，李賢礽總是她的避風港，開心太太終於要回家了，如今16年婚姻破局，令外界驚訝不已。
(中時電子報)
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