原天津公安局長 武長順因貪污遭判死緩
據大陸澎湃新聞網報導，原天津市政協副主席、公安局局長武長順，因犯下貪污、受賄、挪用公款、單位行賄、濫用職權、徇私枉法等6項罪名，經河南鄭州市中級人民法院公開宣判，依法對武長順判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身不得減刑和假釋。根據法院調查，武長順透過職權之便，貪瀆3.42億人民幣（約15億台幣）、挪用1.01億人民幣（約4.44億台幣）公款為私用，並向上層機關行賄等非法行為。
現年64歲的武長順，天津市人，擁有工學博士和高級工程師的證照。1970年從天津市公安局交通民警大隊警員開始做起，歷任政治處副主任、中隊副隊長、科長、副處長等職，最終爬上天津市公安局局長一職。2005年開始，兼任天津市委政法委副書記、武警天津市總隊政委，2011年被選為天津政協副主席，隔年更升為副總警監警銜。但2014年7月卻傳出涉嫌違紀違法，遭到調查的訊息，翌年更遭到雙開處罰並提起公訴，交由鄭州市法院審理。
鄭州人民法院表示，有鑑於武長順到案後，能如實供述自己的罪行，並向檢調機關主動交待先前未發現的事證，主動認罪懺悔和交回贓款，酌情予以減輕罪行。才得以獲得死緩判決。
(中時電子報)
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