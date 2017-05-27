上個月才因買春被抓 男子又心癢召妓

越南籍潘姓女子涉嫌在網路張貼穿著清涼廣告賣淫。（孟祥傑翻攝）

新北市46歲蔡姓男子上月才因買春被警方查獲裁罰，前天（25日）又「心癢」透過網路召妓，與41歲潘姓越南籍女子約在中和區進行性交易，沒想到遇上警方臨檢再度被查獲，蔡男被帶回警局時直說：「實在有夠衰！」警方訊後將蔡男、潘女依違反社會秩序維護法裁罰後請回。

警方調查，蔡男每次都是透過特定網路論壇連絡「假按摩、真性交易」業者，上月被警方網路巡邏後前往賓館查獲，前天下午4時許，又再次以1500元半套性交易價格，與潘女相約到中和區中山路3段某公寓套房開房間，潘女剛替蔡男手淫結束，轄區派出所員警就上門臨檢當場查獲，並從潘女皮包起出15500元賣淫所得。

潘女供稱才上工10天，都是提供男客「打手槍」的半套性交易服務，網路廣告則由之前的恩客幫忙貼文，寫著「哥哥您累了嗎？趕快來補給站抓寶喔！」並放上裸露照片，潘女另以每月1萬元租下套房接客，警方訊後將2人依法裁罰。

(中時)