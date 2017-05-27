連假首日午後車潮略減 車多路段宜小心行駛
端午連假第一天，至下午3點止，除台9線蘇澳至南澳南下路段壅塞，台15線下鳳鼻尾往塊寮南下路段，及台65線土城一匝道往國道3號南下等路段車多外，其他省道路段交通大致順暢。
公路總局針對連續假期間省、縣道周邊易發生壅塞之風景區路段已進行多項交通管制措施，如規劃替代路線、發布CMS路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等，請民眾多利用省道即時交通資訊App查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。
公路總局因應端午節連續假期外出民眾乘車疏運需求，協調客運業者視人潮機動增班；自5月26日起至今日12時止，西部國道客運共計行駛18530班次，疏運398798人；國道5號客運路線共計行駛 2,721班次，疏運56209人。另台中監理所5/27因應杜鵑花季南投客運【台糖停車場-埔里-清境農場】上午疏運班車均已發車完畢，共發7班，搭乘人數44人。
公路總局呼籲，連續假期出門旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段；另台9線蘇花路段於每日上午7時至12時為車多較擁擠時段，公路總局也呼籲民眾儘量在非尖峰時段上路。
(中時)
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