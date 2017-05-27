端午節將至 新竹縣水、陸龍舟賽同天登場
水、陸龍舟賽同天登場！新竹縣長盃龍舟賽27日於池和湖舉辦，37支隊伍同場競技，吸引上千人到場打氣、加油，感受端午節熱鬧氣氛。另外由關西鎮體育會舉辦的陸上龍舟賽也於同日上午舉動，水、陸龍舟同樣吸睛。
新竹縣長盃龍舟賽連續舉辦10餘屆，27日吸引37支隊伍，分別參加機關男子組、社會女子組、公開組及混合組等，今年還有來自科技圈、軍人及北台灣縣市等隊伍參加，增加比賽精采度，場邊還有新豐鄉農會舉辦的鴨蛋展售會，為了吸引民眾，也準備3千顆免費鴨蛋荷包蛋，供大眾嘗鮮。
龍舟賽經過數十場淘汰賽，在下午4點許結束，公開組由拉魯隊、萬能科大、Hooksport club、池和宮、湖口青工、九煜營造龍舟隊獲得前6名，機關組則為前鋒出嶺聯軍-炎凰戰艦、前鋒出嶺聯軍-獅鷲戰艦、新豐鄉公所獲得前3名，社會女子組前3名是忠誠跆拳隊、松柏昌盛響叮噹、仰德高中。混合組前4名是呱呱隊、拉魯隊、中國科大Ａ、人口之龍。
公開組前6名是拉魯隊、萬能科大、Hooksport club、池和宮、湖口青工、九煜營造龍舟隊。另外各組的精神總錦標分別是混合組:中國科技大學龍舟隊。公開組:紅毛三村福德協會。機關男子組:前鋒出嶺聯軍-炎凰戰艦。社會女子組:仰德高中。
除此之外，關西鎮體育會今年首度在鎮上舉辦第1屆陸上龍舟賽，理事長王思云等人曾2度前往宜蘭縣冬山鄉考察，首度引進陸上龍舟，透過較不費力的運動方式，讓民眾可以輕鬆體驗划龍舟的感覺，增加端午節熱鬧氣氛。
(中時)
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