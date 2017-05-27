原定明日舉辦的世大運千人搖滾團 遇雨延期

台北世大運進入倒數，台北市政府原訂明舉辦「2017搖滾世大運」，但因今日雨勢連綿，經評估天候狀況，考量樂器經不起較大雨勢，今天下午公告活動延期舉行，未來舉辦日期將另行公告。

北市府原訂5月28日下午3點半，在中正紀念堂自由廣場舉辦「2017搖滾世大運」活動，歷經 1個半月的招募，邀集超過1千位搖滾樂手共同演出。活動壓軸規畫邀請董事長樂團、四分衛樂團、台北愛樂大眾管弦樂團及罕病兒林易，共演原創曲《I Am Here》，引發關注。

然而，因今日雨勢連綿，北市府評估天候狀況後，考慮樂器經不起較大雨勢，且本活動有來自全台各地超過千名樂手參與，衡酌交通及樂器搬運相關時程，今下午發出通知，宣布本活動延期舉行，未來舉辦日期將另行公告。

(中時)