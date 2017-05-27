小琉球人潮爆滿 出租業者連自家車也上陣

端午連假27日正式登場，東琉線碼頭排隊人潮爆多。（謝佳潾攝）

端午連假27日正式登場，東琉線碼頭排隊人潮爆多。（謝佳潾攝）

端午連假今天正式登場，早上7時許東琉線碼頭即現人潮，至下午2時許等船的遊客還排到大馬路旁，客輪業者估計今天登島人數破萬人，是春節後人潮最多的連假，但小琉球民宿業者指出，人潮應該會比春節多，因為連機車業者都要出動自家車支援。

連假首日，全台各景點人潮蜂擁，近年超夯的小琉球自然也不例外，東琉線碼頭從一大早就人潮洶湧，泰富輪船指出，早上7時的班次即滿載，8時乘客越來越多當下立即加開班次，平均1小時3至4班船載客，截至下午4時搭船人數已破6000人，聯營處則是中午時就破5000人。

客輪業者表示，端午4天連假遇上好天氣，人潮是春節後連假最多的一次，且以往大約下午3時就幾乎沒什麼乘客，但這次人潮是直至下午還爆滿、人都排到大馬路旁了。

「人多到機車都不夠租。」小琉球民宿業者則指出，現在是玩水季節，所以推估遊客會多過春節時，且早在3個月前就有旅客在詢問房間，目前訂房率9成5以上，陸續都還有人在詢問，而機車出租業者為了迎接大批遊客，罕見出現機車荒，在連電動車都調不到的狀況下，自家車都出動支援了。

據客輪業者統計，今天的載客量破萬人，多出平常假日1倍多。屏東另一旅遊勝地墾丁也湧入大量車潮，早上11時至中午期間是巔峰期，約4500輛車往墾丁方向開，截至下午4時計有13008輛車開進墾丁。

(中時)