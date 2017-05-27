一張圖曝家庭地位 鄧超自嗨笑歪網友
大陸男星鄧超和老婆孫儷是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，兩人育有1對兒女等等和小花，不時就會分享家庭趣事，擁有高人氣，今（27日）鄧超在微博PO出一張兒女「鞠躬」照，並喜孜孜稱這是「家庭地位」，馬上引來大批網友對他吐槽一番。
照片中，等等和小花看似正在做前滾翻的動作，媽媽孫儷則坐在身後，看著孩子們開心玩樂，而掌鏡的鄧超在3人面前，剛好捕捉到兄妹倆彎腰的瞬間，導致畫面看來就像2個小孩對他擺出「膜拜」的模樣，鄧超便幽默說這是「家庭地位」，還自己搶在底下留言「日常」、「服嗎」、「我平時是不是太低調了」，逗笑眾人。
不過，網友也沒放過調侃鄧超的機會，紛紛笑稱「你在地板下吧」、「别傻了，小花和等等只是想翻個跟斗」、「羨慕你自欺欺人的精神」、「一家四口鄧超最醜」、「我看是連入鏡的資格都沒有」，湧入大片逗趣留言。
(中時電子報)
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