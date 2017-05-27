桃園市新勢公園天幕籃球場啟用 平鎮將再設2座

平鎮區新勢公園薄膜天幕籃球場27日舉辦落成啟用典禮，將可容納1780人。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區新勢公園薄膜天幕籃球場27日舉辦啟用典禮，桃園市長鄭文燦表示，26日啟用山子頂公園天幕活動場，將來平鎮區的新富公園、宋屋公園也都會設置天幕，目前已經完成發包。針對新勢公園的軟硬體設施，也會持續完善。

鄭文燦表示，市府規畫公園活化，估計天幕球場可增加6成使用率。此外新勢公園有籃球場、大草皮、兒童遊戲區、體健區等，另外還有極限運動場、兒童攀岩場、槌球場等特殊遊憩設施，市府會把新勢公園發展成南區最好的休閒運動、文化表演的場所。

(中時)