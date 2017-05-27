端午佳節到澳底！嚐尚青海鮮、看海景賞龍舟賽

小朋友品嘗貢寮九孔鮑魚。（新北市漁業處提供）

端午連假還想不到去哪玩嗎？新北市政府推薦您一個好去處：「新北市貢寮區第7屆龍舟錦標賽」將於106年5月30日（農曆5月5日）在澳底漁港盛大舉行！現場不僅有熱鬧滾滾的龍舟比賽，漁港周圍還有許多尚青的現撈仔海鮮餐廳及遼闊的無敵海景，歡迎各位朋友可以在端午連假來趟特別的漁港小旅，體驗不一樣的漁村文化！

貢寮九孔鮑魚料裡。（新北市漁業處提供）

貢寮龍舟錦標賽至今已有36年歷史，是澳底漁港特色漁村文化，也是新北市唯一在海上舉辦的龍舟賽。在澳底藉由龍舟競賽，祈求漁民漁獲豐收、航行平安，深具在地特色，今年度參加龍舟競賽有男子組、女子組，約有18組隊伍，場面盛大令人熱血沸騰，不僅能在港邊替參賽隊伍加油打氣，當日上午8點民眾還可至服務台報名免費龍舟體驗，民眾可與親朋好友共同體驗划龍舟的樂趣！

農業局表示，澳底漁港是貢寮區最大的漁港，漁產資源豐富，還有遠近馳名的海鮮一條街，端午節來澳底看完熱血的龍舟賽後，不妨與親朋好友在此用餐，大啖在地著名海產九孔鮑魚及當季新鮮小卷，品嘗尚青的美味海鮮，體驗澳底漁村特有的端午佳節。

民眾可以搭乘台鐵至福隆火車站後，租借自行車一路看、一路吃、一路玩，與家人、朋友沿著濱海自行車道漫遊吹海風，此外，澳底漁港臨近福隆海水浴場，目前正在舉辦最夯的「2017國際沙雕藝術季」，看到這麼令人心動的遊程，還不趕快來好好規劃一場端午漁港小旅！

(中時電子報)