颱風季將臨 勞動部擬訂颱風天出勤規範

颱風季將來臨，為增強如台電搶修人員、記者等外勤勞工的安全，勞動部近期邀集各工會，召開「颱風天外勤作業安全規定」會議，研擬修正颱風天外勤安全相關規範，讓外勤勞工遭遇颱風是否退避，有更明確的參考依據。

根據《職安法》第18條規定，「勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。雇主不得對前項勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利之處分」。

但由於母法中並未針對颱風天有加強說明，又曾傳出外送人員等外勤勞工，在颱風天受傷的訊息，過去在僅供事業單位參考的「颱風天外勤安全指引」中，勞動部一度要訂定數字，規範強風、豪雨到達一定等級需要退避，但受限於各方聲音，目前指引中尚未有明確數字規範。

因應近期颱風季將臨，勞動部日前邀集專家學者、相關業者及工會，召開2次「颱風天外勤作業安全規定」會議，職安署指出，目前尚未有明確結論，接下來仍會召開會議持續討論，考量結論要放在「颱風天外勤安全指引」，或是對雇主有強制性的施行細則，希望在颱風季前定案，保障外勤勞工在颱風天的安全。

(中時)