慶端午！就來新北「香草花園」驅邪避惡過佳節
端午連假將至，新北市政府綠美化環境景觀處在不同公園，利用不同香草植物可驅除蟲害的特性，營造香草主題的公園，提供民眾不一樣的端午節。
追溯端午節的由來，是為了提醒民眾驅邪避惡，以求身心平安，可說是古代的「衛生節」，而香草植物是具有驅除蟲害的特性，景觀處與各區公所分別在新北市新莊區的建安里香草花園、泰山區的同興公園、貴和公園及貴子兒童公園、林口區的力行公園及中和區的八二三紀念公園等處。
種植芳香萬壽菊、檸檬香茅、鼠尾草、薄荷、迷迭香、九層塔、檸檬香蜂草、紫蘇及甜菊等多種不同驅蟲功用的香草植物，在炎熱的端午節裡可減少蚊蟲滋生，是保護民眾不受蚊蟲毒害的天然香包，在端午連假期間不妨來新北市各個香草主題公園走走，體驗芬芳又健康的端午節。
景觀處長謝宏偉表示，除了公園的香草植物外，也鼓勵民眾可在家裡自己種香草植物，適合室內的香草植物有羅勒、荷蘭薄荷、驅蚊草、除蟲菊、薰衣草、七里香、天竺葵、夜來香等，除了可製作香草茶外，植物本身也可達到淨化空氣及驅除蟲害的良好效果。
(中時電子報)
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