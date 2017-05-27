健保免費看病 越南人爭台身分

越南兒少被販運來台，遭檢警查獲。（許素惠翻攝）

越南兒少被販運來台，檢警查獲假父母。（許素惠翻攝）

越南兒少被販運來台，檢方了解，父母除了想讓孩子過更好生活，或打工賺錢改善家庭經濟外，也有因孩子有智能問題，希望取得台灣身分用健保看病。檢方並分析此案與一般父母賣子給人蛇不同，父母反而得付錢拜託人蛇幫忙。

雲林地檢署指揮移民署台中專勤隊破獲國內最大宗兒少販運案，越南人蛇集團專挑已取得台灣身分的越籍配偶夫妻當假爸媽，涉嫌偽造越南兒少出生證明，讓7至15歲兒少來台當童工，救出11人。

假父母和孩子的供詞口徑幾乎一致，泰半係為過更好生活，以及打工賺錢寄回越南改善家庭生活。但檢方深入調查，免費治病也是越南爸媽想方設法要讓小孩來台的原因之一。

檢方發現，救出的11位孩子中，有一名年約10歲的女孩，行為和言語明顯和一般同齡小孩不同，研判係智能出了問題，越南爸媽經由嫁來台灣的親友口中獲知，孩子只要取得台灣合法身分，就能以健保在台灣免費看醫生，加上台灣醫療水準比越南高很多，讓原已對孩子病情絕望的越南父母又興起一絲希望，願意冒傾家蕩產之險讓孩子來台。

檢方分析，一般最常見的人口販賣泰半是父母將孩子賣給人蛇集團，人蛇再轉賣給需要的人。不過，此案情況不一樣，人蛇非但沒有付錢向越南父母買童，父母為了讓小孩來台，還得付錢拜託人蛇成員幫忙，所以每位小孩3000至7000美金的價金，有的是越南父母付，有的是在台假父母給，有的則是親生與假父母依比例分攤或均攤。

檢方查知，因為越南籍的人蛇並沒有付錢向父母買童，所以是否能認定為販賣人口，或者是仲介，還有待釐清，初步先將在台假父母們依偽造文書及護照條例等罪嫌法辦。

而為了遏止類似不法再發生，檢方已啟動台灣與越南共同打擊犯罪機制，透過偵查互助，擴大偵辦追查在越南的犯罪集團。

(中時)