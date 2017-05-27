壽山動物園陸上龍舟賽 小朋友秀創意

2017.05.27 高雄市 ▲端午節連續假期第1天，高雄市壽山動物園27日舉辦「壽山沁涼秀端午」活動，有陸上創意龍舟大賽，觀光局長曾姿雯（中）與得獎小朋友合影。（呂素麗攝）

2017.05.27 高雄市 ▲端午節連續假期第1天，高雄市壽山動物園27日舉辦陸上創意龍舟大賽，小朋友各顯創意。（呂素麗攝）

2017.05.27 高雄市 ▲端午節連續假期第1天，高雄市壽山動物園27日舉辦「壽山沁涼秀端午」活動，有陸上創意龍舟大賽，6歲小朋友吳顯宏（中）化身美猴王，與阿公吳亦欣（左） 、阿嬤陳●（左糸右秀）蘭（右）參加親子組，造型可愛。（呂素麗攝）

2017.05.27 高雄市 ▲高雄市壽山動物園27日舉辦「壽山沁涼秀端午」活動，黑熊波比也應景吃粽子，有可愛。（呂素麗攝）

2017.05.27 高雄市 ▲高雄市壽山動物園27日舉辦陸上創意龍舟大賽，各顯創意，來自屏東的劉清海（左）和妻子卓佳瑋帶著1對兒女，將單車扮成龍舟參賽。（呂素麗攝）

2017.05.27 高雄市 ▲端午節連續假期第1天，高雄市壽山動物園27日舉辦陸上創意龍舟大賽，各顯創意，有小朋友扮成天鵝。（呂素麗攝）

端午節連假4天，高雄市壽山動物園都開放，27日舉辦「527沁涼秀端午」活動，重頭戲是陸上創意龍舟大賽，小朋友秀創意，化身美猴王，有天鵝、孔雀開屏…；親子組則是大人小孩一起發揮團隊精神，個個展現不一樣的迷你龍舟。

「陸上行舟大賽」今年邁入第5屆，每年都會出現新創意，今年不論在故事性、材料及裝扮都充滿驚喜，分親子組及個人組，每組各取最佳設計、最佳創意及最佳努力獎，得獎者可獲得現金及各項禮品。

6歲小朋友吳顯宏打扮成美猴王，由阿公吳亦欣及阿嬤陳綉蘭陪同，參加親子組，他上台自我介紹時台風穩健，一下子摸頭、摸頸、搔身體，模仿美猴王的動作惟妙惟肖，非常可愛；吳亦欣說，孫子很喜歡參加陸上龍舟大賽，可訓練孩子的膽量。

來自屏東的劉清海與卓佳瑋也帶著6歲女兒劉以涵與3歲兒子劉穎喆參加親子組，他們將兒女的兩輛迷你單車裝飾成龍舟造型，兩位小朋友騎著龍舟進場，充滿創意。

由於端午節將到，今天活動也有話說端午小劇場、並幫動物園5月主打明星「台灣黑熊」包粽子，黑熊波比還應景吃粽子，吸引許多遊客觀賞。

觀光局長曾姿雯到場參與，並一起幫黑熊包粽子，她說，高雄有許多公開版及隱藏版美味粽子，不只是在地人從小吃到大，也吸引各地饕客來高雄品嚐，如前鎮甲仙碗粿肉粽、鳳山劉家粽子、海邊路五城肉粽等都是不錯的選擇。

(中時)