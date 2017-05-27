2軍勝投王 王則鈞還是上不了黃衫軍1軍
中信兄弟年僅21歲投手王則鈞，今(27日)在2軍對Lamigo桃猿之戰，先發主投6局被擊出包括1發全壘打在內3支安打，失2分，拿下4連勝及本季第7勝，穩居2軍「勝投王」，但如此表現還是未獲青睞，等了1年多還是升不了1軍。
王則鈞2013年在高中選秀會，被中信兄弟第3輪選中，2014年就在1軍登板投球，並於八月十四日對統一獅之戰，先發主投6.2局失2分拿下勝投，以19歲之齡成為中職史上最年輕拿下先發勝投手。
他2014年在1軍共出賽21場，2015年後援出賽7場，但自去年十月十二對前義大犀牛中繼出賽後，至今已超過1年半沒在1軍亮相。
今是他本季在2軍第10場出賽，也是本季第8場先發，結果拿下7勝1敗戰績，高居2軍「勝投王」榜首，不知是否目前平均自責分率偏高(5.06)，還是沒能獲美籍教頭史耐德的召喚，只能繼續在2軍打拚。
年輕的王則鈞，去年初曾接受網友下戰帖，私下與乙組球員網友釘孤支比球速，後遭球團嚴重告誡，還被罰作公益活動，後來這年整個球季都沒在1軍出賽。
(中時電子報)
關鍵字：出賽
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