上演投手戰 桃猿、兄弟前5局都掛蛋

中信兄弟洋投伍鐸，今面對桃猿前5局僅被擊出3支安打。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟與Lamigo桃猿今在洲際棒球場交手，前5局雙方上演投手戰，中信洋投伍鐸與猿隊洋投道恩斯都展現壓制力，雙方前5局0比0平手

伍鐸此役前5局僅用54，僅被擊出3支安打，飆出4次三振，完全封鎖桃猿打者，道恩斯表現也不落人後，5局被擊出5支安打，雖然曾4度讓中信攻佔得點圈，但都成功化解危機，同樣在前5局繳出無失分表現。

猿隊目前以28勝13負在上半季排名第一，此役只要再勝就會點亮上半季封王魔術數字M11，排名第二的中信期望能夠極力阻止。

(中時電子報)