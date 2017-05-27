台中北區23里 贈送弱勢2000顆愛心粽
端午節將至，台中市北區23里里辦公室今天舉辦「粽飄香慶端午」傳愛活動，現場製作2000顆粽子及物資，分送轄區獨居老人、邊緣戶、弱勢族群等；育德里長黃志銘表示，志工媽媽們的無私付出令人敬佩，也讓弱勢族群歡慶佳節享受美味粽子時也能感受社會溫暖。
號召近50位志工媽媽，在育德里辦公室前綠園道包粽子，要在端午節前，將2000顆愛心粽，送至弱勢家庭。包粽志工團隊來自地方社區，平均年齡約50歲，最年長的阿嬤75歲，都具豐富經驗，為了達成目標，包粽團隊從早上6點忙到下午5點，做公益不喊累。
育德里長黃志銘表示，針對弱勢族以往都是舉辦關懷寒冬活動，為了讓資源均衡運用，今年首次舉辦愛心粽捐贈，號召數十位愛心志工媽媽和里辦公室人士一起包粽子、做愛心，不少人都來幫忙，相當熱忱。
2000顆粽子堆疊起來像一座小山，分送對象包括獨居老人、邊緣戶等弱勢族群，23里里辦公室也全數出動志工，負責將粽串以及生活物資親自送到府，讓弱勢家庭感受到社會的愛心，享受佳節氣氛。
(中時)
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